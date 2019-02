*** Like us on Facebook, follow us on Twitter! ***

The South Carolina Basketball Coaches Association released its updated top 10 rankings per classification across the state this week.

Which programs made the list?

AAAAA Boys Top 10 1. Dorman 2. Berkeley 3. Lexington 4. Nation Ford 5. Fort Mill 6. Blythewood 7. River Bluff 8. Mauldin 9. Wade Hampton 10. Conway

AAAAA Girls Top 10 1. Goose Creek 2. Woodmont 3. Spring Valley 4. Sumter 5. Dorman 6. Fort Dorchester 7. Lexington 8. Nation Ford 9. West Ashley 10. Clover

AAAA Boys Top 10 1. Ridge View 2. Westwood 3. Orangeburg Wilkinson 4. Greenville 5. Darlington 6. North Augusta 7. AC Flora 8. Travelers Rest 9. Wren 10. Wilson

AAAA Girls Top 10 1. North Augusta 2. South Pointe 3. Westwood 4. Lower Richland 5. Blue Ridge 6. Wilson 7. Myrtle Beach 8. Airport 9. Greenville 10. Orangeburg Wilkinson

AAA Boys Top 10 1. Keenan 2. Ridgeland-Hardeeville 3. Manning 4. Edisto 5. Southside 6. Wade Hampton 7. Pendleton 8. Georgetown 9. Marion 10.Strom Thurmond/Newberry

AAA Girls Top 10 1. Bishop England 2. Swansea 3. Emerald 4. Dillion 5. Seneca 6. Keenan 7. Southside 8. Marion 9. Manning 10.May River

AA Boys Top 10 1. Gray Collegiate 2. Oceanside Collegiate 3. Silver Bluff 4. Mullins 5. Lee Central 6. Carvers Bay 7. Woodland 8. North Charleston 9. Christ Church 10. Abbeville

AA Girls Top 10 - 1. Christ Church 2. East Clarendon 3. Buford 4. Mullins 5. Saluda 6. Barnwell 7. Landrum 8. Andrew Jackson 9. Gray Collegiate 10. Lee Central

A Boys Top 10 - 1. Great Falls 2. High Point Academy 3. Hemingway 4. Lowcountry Leadership 5. Bethune Bowman 6. Charleston Math and Science 7. Timmonsville 8. Denmark Olar 9. North 10. Hunter Kinard Tyler

A Girls Top 10 - 1. Scott’s Branch 2. High Point Academy 3. McCormick 4. Timmonsville 5. Estill 6. Military Magnet 7. North 8. Blackville-Hilda 9. Lake View 10. Wagener-Sally