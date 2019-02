The South Carolina Basketball Coaches Association released its all-state teams on Thursday.

Below is a look at the statewide listings, broken up by classification.

2019 5A Boys SCBCA All-State Team

Player of the Year: Zeb Graham, Nation Ford

Nick Brenegan, Wade Hampton

Myles Tate, Dorman

Charles Jackson III, Blythewood

Mason Carver, Lexington

Tonka Hemingway, Conway

Kenyatta Jenkins, West Ashley

Ishan White, Berkeley

Trevur Smalls, Berkeley

PJ Hall, Dorman

Jacobi Wright, Fort Mill

Joshua Felder, Spring Valley

Sean Jenkins, Spartanburg

Jeremiah Reeves, River Bluff

Jalin Williams, Ashley Ridge

Ja’heim Handy, TL Hanna

**

2019 4A Boys SCBCA All-State Team

CO-Player of the Year: Russell Jones, Westwood

CO-Player of the Year: Trae Hannibal, Hartsville

Bryce McGowens, Wren

Case Roach, Travelers Rest

DJ Sinkler, AC Flora

Juwan Perdue, Lakewood

Wayln Napper, Ridge View

Russell Felton, North Augusta

Dorian Williams, Greenville

Brenton Benson, Daniel

Malcolm Wilson, Ridge View

Frank Lee, Orangeburg-Wilkinson

Kenynon Scott, Darlington

Ryan Ammons, Wren

Sam Bown, Travelers Rest

Ta’jay Dunlap, Westwood

**

2019 3A Boys SCBCA All-State Team

CO-Player of the Year: Raekwon Horton, Keenan

CO-Player of the Year: Rashamel Butler, Ridgeland-Hardeeville

Nick Paul, Newberry

TJ Sanders, Marion

Khalil Stringer, Broome

Draylon Burton, Powdersville

Jamarvious Jones, Strom Thurmond

Israel Brown, Manning

Dez Tate, Chesnee

Jadarius Payne, Clinton

Asanti Prince, Keenan

Jahrique Isaiah, Loris

Jerry Dorsey, Georgetown

Ny’Gel Boozer, Ridgeland-Hardeeville

Sidney Mattison, Pendleton

Keenan Coats, Swansea

***

2019 2A Boys SCBCA All-State Team

CO-Player of the Year: Tommy Bruner, Gray Collegiate

CO-Player of the Year: Trey Smith, Landrum

Dallan Wright, Saluda

Demetric Hardin, Lewisville

Michael Shuler, Woodland

Darjawuan Brown, North Charleston

Stephon Greene, Carvers Bay

Jalen Breazeale, Greenville Tech

Latavian Lawrence, Silver Bluff

Khalil Robinson, Gray Collegiate

Maurice Grant, Lewisville

Direlle McGee, Kingstree

Shane McCravey, Oceanside Collegiate

James Mingo, BarnwellJohn Butler, Christ ChurchKentavious Williams, Ninety Six

***

2019 1A Boys SCBCA All-State Team

Player of the Year: Isayah Owens, High Point Academy

Tieray Blue, Lake View

Kelton Talford, Great Falls

Desmond Murray, Williston-Elko

Braxton Wedgeworth, Bethune Bowman

Darius Taylor, Hemingway

William Snipes, Dixie

DJ Adams, Great Falls

Literyian Tyler, North

Jayden Byrd, High Point Academy

Dashaquavious Cooper, Hemingway

Marlow Gilmore, Hunter Kinard Tyler

JaMaric Morris, Timmonsville

Jerry Tyler, Ridge Spring-Monetta

Harold Johnson, Denmark-Olar

Wendell Seabrook, Charleston Math and Science

***

2019 5A Girls SCBCA All-State Team

Player of the Year: Olivia Thompson, Lexington

Maleia Bracone, TL Hanna

JaRae Smith, Woodmont

Alexis Rice, Dorman

Jada Burton, Byrnes

Aylesha Wade, Clover

Ellona Moulds, Nation Ford

Taylor Lewis, Spring Valley

Taylor Britt, Spring Valley

Ashley Williamson, Spring Valley

Sydney Wyatt, Woodmont

Mercer Roberts, Socastee

Shayla Nelson, Goose Creek

Augusta Dixon, James Island

Aujea Bowman, Fort Dorchester

Anaze Ravenel, West Ashley

***

2019 4A Girls SCBCA All-State Team

Player of the Year: Mya Burns, North Augusta

Cassidy Bell, Wren

Emily Brown, Eastside

Unique Drake, Westwood

McKinley Brooks-Sumter, AC Flora

Loyal McQueen, Wilson

Trinity Feltner, Hilton Head

D’Mya Tucker, Orangeburg-Wilkinson

Nyah Leveretter, Westwood

Catie VanSant, Daniel

Abby King, Blue Ridge

Laila Acox, Ridge View

Jordan Berger, North Myrtle Beach

Asia Smith, Myrtle Beach

Aysha Scott, South Aiken

Jamia Blake, South Pointe

***

2019 3A Girls SCBCA All-State Team

Player of the Year: Danae McNeal, Swansea

Anne-Hamilton LeRoy, Seneca

Ke’Asia Anderson, Chapman

Quadijah Moore, Emerald

Milaysia Fulwiley, Keenan

Jykya Bell, Dillon

Katie Brooks, Bishop England

Marlaysia Westbrook, Ridgeland-Hardeeville

Kaliah Kendrick, Seneca

Anaya Muhammad, Southside

Zavia Jeter, Woodruff

Dyani Burke, Keenan

Jonelle Brown, Strom Thurmond

Ashley Bryan, Academic Magnet

Antwanique Wally, Lake Marion

Janiyah Hagood, Carolina

***

2019 2A Girls SCBCA All-State Team

Player of the Year: Ta’Laysia Cooper, East Clarendon

Lindsey Hardin, Landrum

Kali Tomlin, North Central

Kalisha Hill, Saluda

Taleah Tolen, Batesburg-Leesville

Jayla Evans, Timberland

Shada Kelly, Burke

Ca’Vashia Johnson, North Charleston

Janell Sindab, Mullins

Marissa Powe, Christ Church

Kayla Gordon, Gray Collegiate

Janel Brown, Calhoun County

Zytipha Joines, Chesterfield

Janiah Washington, Woodland

Anajae James, Barnwell

Maleah Williams, Barnwell

***

2019 1A Girls SCBCA All-State Team

Player of the Year: Cambria Parker, Scott’s Branch

Jordan Brown, McCormick

LaQuan Coe, Lamar

Jessman Darby, North

RyKia Jakes, Military Magnet

Ja’Niyah Waters, Lake View

Taniah Wilkins, High Point Academy

Makyla Commander, Timmonsville

Tamaya Hutchinson, Estill

Breyon Forrest, Military Magnet

Shatyra Moree, Cross

LaShaya Rowell, Creek Bridge

ManDaja Cunningham, Wagener-Salley

Ka’Niyah Davis, Creek Bridge

Mary Wimberly, Scott’s Branch

Alaina Thomas, Timmonsville