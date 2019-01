The South Carolina Basketball Coaches Association has released its latest top 10 poll. Here's a look below from PalmettoPreps.com.

****



AAAAA Boys Top 10



1. Dorman

2. Berkeley

3. Nation Ford

4. Lexington

5. River Bluff

6. Fort Mill

7. Westside

8. Blythewood

9. Northwestern

10. Conway





AAAAA Girls Top 10

1. Goose Creek

2. Spring Valley

3. Woodmont

4. Sumter

5. Fort Dorchester

6. Dorman

7. West Ashley

8. Lexington

9. Nation Ford

10. JL Mann





AAAA Boys Top 10

1. Westwood

2. Ridge View

3. Darlington

4. Orangeburg-Wilkinson

5. Greenville

6. North Augusta

7. Travelers Rest

8. Wren

9. Lakewood

10. Hartsville





AAAA Girls Top 10

1. North Augusta

2. South Pointe

3. Westwood

4. Wilson

5. Myrtle Beach

6. Lower Richland

7. Greenville

8. Darlington

9. Orangeburg Wilkinson

10. Blue Ridge





AAA Boys Top 10

1. Keenan

2. Manning

3. Ridgeland-Hardeeville

4. Edisto

5. Wade Hampton

6. Southside

7. Newberry

8. Georgetown

9. Loris

10. Pendleton





AAA Girls Top 10



1. Bishop England

2. Manning

3. Marion

4. Swansea

5. Camden

6. Emerald

7. Union City

8. Clinton

9. Dillon

10. Seneca





AA Boys Top 10

1. Gray Collegiate

2. North Charleston

3. Lee Central

4. Oceanside Collegiate

5. Saluda

6. Mullins

7. Andrew Jackson

8. Abbeville

9. Burke

10. Silver Bluff





AA Girls Top 10



1. Christ Church

2. East Clarendon

3. Mullins

4. North Charleston

5. Burke

6. Barnwell

7. Andrew Jackson

8. Saluda

9. Gray Collegiate

10. Lee Central





A Boys Top 10



1. Great Falls

2. High Point Academy

3. Denmark Olar

4. Hemingway

5. North

6. Charleston Math and Science

7. Timmonsville

8. Lowcountry Leadership

9. Hunter Kinard Tyler

10. Dixie





A Girls Top 10

1. Scott’s Branch

2. High Point Academy

3. McCormick

4. Timmonsville

5.Military Magnet

6. North

7. Blackville-Hilda

8. Estill

9. Wagener-Sally

10. Creek Bridge