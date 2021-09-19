 Week 4 SC football scoreboard presented by Modern Turf
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Week 4 SC football scoreboard presented by Modern Turf (updated M...

Chris Clark • PalmettoPreps
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PalmettoPreps brings its readers the Week Four SCHSL football scoreboard, presented by Modern Turf.

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