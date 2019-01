The South Carolina Basketball Coaches Association has released its most recent top ten polls for each classification of boys and girls hoops in the Palmetto State.

Here is a look at the rankings:

***

AAAAA Boys Top 10



1. Dorman

2. Berkeley

3. Nation Ford

4. Blythewood

5. Lexington

6. River Bluff

7. Fort Mill

8. Spartanburg

9. Northwestern

10. Conway/Westside





AAAAA Girls Top 10

1. Goose Creek

2. Spring Valley

3. Fort Dorchester

4. Sumter

5. Dorman

6. Woodmont

7. West Ashley

8. Lexington

9. Westside

10. TL Hanna





AAAA Boys Top 10



1. Westwood

2. Ridge View

3. Darlington

4. Orangeburg-Wilkinson

5. Greenville

6. North Augusta

7. Travelers Rest

8. Wren

9. Lakewood

10. Hartsville





AAAA Girls Top 10



1. North Augusta

2. South Pointe

3. Westwood

4. Wilson

5. Myrtle Beach

6. Lower Richland

7. Greenville

8. Darlington

9. Orangeburg Wilkinson

10. Blue Ridge





AAA Boys Top 10

1. Keenan

2. Edisto

3. Manning

4. Ridgeland-Hardeeville

5. Newberry

6. Southside

7. Georgetown

8. Loris

9. Bishop England

10. Wade Hampton (H)





AAA Girls Top 10

1. Bishop England

2. Clinton

3. Woodruff

4. Camden

5. Marion

6. Manning

7. Swansea

8. Emerald

9. Union County

10. Dillion





AA Boys Top 10



1.Gray Collegiate

2. North Charleston

3. Lee Central

4. Mullins

5. Oceanside Collegiate

6. Burke

7. Saluda

8. Silver Bluff

9. Andrew Jackson

10. Whale Branch





AA Girls Top 10

1. Christ Church

2. Andrew Jackson

3. Brashier Middle College Charter

4. Buford

5. Gray Collegiate Academy

6. Saluda

7. Landrum

8. Timberland

9. Latta

10. Barnwell





A Boys Top 10,



1. Great Falls

2. High Point Academy

3. Denmark Olar

4. Hemingway

5. North

6. HKT

7. Dixie

8. Wagener Salley

9. Whitmire

10. Timmonsville





A Girls Top 10

1. Scott’s Branch

2. High Point Academy

3. McCormick4. Green Sea Floyds

5. Timmonsville

6. Military Magnet

7. Blackville-Hilda

8. Wagener-Sally

9. Estill

10. North